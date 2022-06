Elie Okobo élu MVP des finales pour son dernier match avec l'ASVEL

Au terme d'un match 5 plein de rebondissements jusqu'aux dernières secondes des prolongations, l'ASVEL a décroché son 21e titre de champion de France en battant Monaco 84-82.

Les joueurs de T.J. Parker sont parvenus à enflammer une Astroballe pleine à craquer et entrent un peu plus dans l'histoire en réalisant un three-peat (trois titres consécutifs). Même si toute l'équipe a été impériale, un basketteur rhodanien s'est un peu plus démarqué que les autres.

Elie Okobo a été élu MVP des finales de la Betclic Elite. En inscrivant 20 points décisifs ce samedi, le meneur de jeu a été à l'image de ses quatre matchs précédents : héroïque. Malheureusement pour l'ASVEL, cette rencontre face à Monaco était sa dernière avec Villeurbanne.

Le président Tony Parker a en effet confirmé les départs d'Elie Okobo et de Chris Jones en conférence de presse d'après-match. Selon plusieurs sources concordantes, le premier se serait engagé avec l'adversaire du soir : l'AS Monaco.