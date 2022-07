Festival Entre Rhône et Saône : coup d’envoi ce vendredi !

Lorsque l’on flâne sur les berges ou passe sur un pont, le Rhône et la Saône tracent les traits du paysage lyonnais. La Ville de Lyon souhaite mettre à l’honneur les cours d’eau et leurs vertus grâce à un festival qui compte plus de 150 animations. Se restaurer, apprendre, s’amuser et danser aux guinguettes des berges de la Guillotière et de l’Ile Barbe, le rendez-vous est donné vendredi et samedi de 20h à 23h.

Les Lyonnais pourront tester de nombreux sports nautiques grâce aux initiations. Il sera possible de faire du kayak et du paddle grâce à l’appui de Canoë kayak Lyon Oullins Mulatière, de la voile poussée par le Cercle de voile Lyon-Meyzieu, ainsi que de l’aviron avec l’Aviron Union Nautique de Lyon, l’Aviron Club de Lyon Caluire et le Cercle de l’Aviron de Caluire.

Pour ceux qui recherchent de l’insolite, les participants pourront réaliser un baptême de plongée avec une queue de sirène ou de triton au centre nautique Tony Bertrand. Ils seront équipés par la Cie Prune & Melchior et Mademoiselle synchro sirène.

Des balades au fil de l’eau, des spectacles, des rencontres avec les castors et les chauves-souris, le nettoyage des cours d’eau, des manifestations très diverses seront organisées pour permettre aux Lyonnais de renouer avec les fleuves.

Les musées Gadagne vont raviver les légendes à travers sept balades autour des cours d’eau, de l’Ile Barbe, et des ponts du Rhône. Le tout en faisant revivre la Mâchecroute, une étrange créature qui vit sous le pont de la Guillotière.

Pour un panorama général, le musée propose une exposition permanente et immersive "Les pieds dans l’eau". L’objectif sera de permettre aux Lyonnais de comprendre la richesse de la biodiversité des cours d’eau et d’apprendre à les respecter.

La quasi-totalité des activités est gratuite et à destination des petits comme des grands. L’intégralité de la programmation est disponible sur le site.