Près de Lyon : le responsable d'un réseau de laveries braqué lors d'un transfert d'argent

Le responsable d'un réseau de laveries a été braqué alors qu'il était en train de transférer des fonds. Le septuagénaire venait d'entreposer près de 20 000 euros en liquide dans son véhicule banalisé lorsque deux individus cagoulés et vêtus de noir l'ont braqué avec un revolver et l'ont frappé. Les deux braqueurs ont fait sortir la victime de la voiture mais le responsable est parvenu à se défendre et à mettre en fuite les deux suspects.

Ces derniers ont rapidement été interpellés et placés en garde à vue. Lors de son audition, le premier braqueur, âgé de 20 ans, a déclaré avoir suivi son frère, sans savoir que de l'argent se trouvait dans la voiture. Son complice, âgé de 35 ans, a lui reconnu avoir obtenu des informations sur sa victime, chargée de collecter de l'argent et a avoué avoir effectué des repérages avant le braquage. Il a cependant nié avoir utilisé une arme et aucun revolver n'a été retrouvé sur place.

Le duo a été présenté au parquet ce mercredi en vue d'un jugement en comparution immédiate.