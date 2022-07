Lyon : pas de métro B certains soirs la semaine prochaine

Le métro, qui est devenue automatisée depuis samedi dernier, ne circulera pas lundi, mardi et mercredi soir. Le dernier départ se fera à Charpennes à 21h15 et à Gare d'Oullins à 21h25. La ligne sera également arrêtée le soir aux mêmes heures lundi 18 et mercredi 20 juillet.

Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes.

Ces perturbations seront causées par la réalisation de travaux de préparation au prolongement de la ligne jusqu'à Saint-Genis-Laval.