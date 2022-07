ASVEL : TJ Parker prolongé à la tête de l'équipe jusqu'en 2026

TJ Parker a vu son bail prolongé avec l'ASVEL de trois années supplémentaires, jusqu'en 2026.

"TJ P Parker a prouvé sur le terrain et dans le vestiaire toutes ses qualités de coaching et de management. Arrivé légitimement à ce poste après huit années passées au poste d’assistant-coach, TJ a terminé deux fois à la première place de la saison régulière, remporté deux titres de champion de France (2021 et 2022) et une coupe de France (2021), et gagné des succès de prestige face aux plus grandes équipes d’EuroLeague", rappelle le club dans un communiqué.

TJ Parker qui a pris cette semaine la direction de Milwaukee pour intégrer le staff des Bucks, champions NBA 2021, pendant la Summer League qui débute ce jeudi à Las Vegas.

"C’est la suite logique des choses, une marque de respect pour quelqu’un qui gagne tout depuis qu’il est Head Coach. TJ a toute notre confiance, il a beaucoup grandi depuis qu’il est ici, et continue à progresser tous les jours. Ce qu’il a fait au Final Four 2021 avec un effectif très amoindri était énorme, et sa gestion du groupe lors des Playoffs 2022 fut parfaite. On sait qu’avec lui à la tête de l’équipe, on réussira encore de grandes choses", a commenté Tony Parker, président du club et frère de TJ.

"Etre là depuis dix ans, et pour trois années de plus, c’est une vraie marque de confiance de la part des dirigeants, une récompense d’un travail abouti pendant toutes ces années passées au club. Je me sens bien ici, c’est mon club, ma ville, je me suis marié ici, je vois grandir mes enfants ici. Tony et Gaëtan m’ont donné la chance de vivre un rêve et je veux leur rendre en me donnant à fond. J’ai la chance de pouvoir coacher une équipe qui joue le titre tous les ans et a de grandes ambitions. Nous avons déjà parcouru un chemin incroyable et je suis prêt à continuer à tout faire pour couronner le club le plus titré du basket français", a de son côté réagi TJ Parker.