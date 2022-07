Lyon : trois nouvelles recrues à la direction générale de l’ASVEL

Aux côtés de Tony Parker, le président du club, et de Gaëtan Muller, le président délégué, trois nouvelles personnes ont été nommées ce lundi au poste de directeur général adjoint à LDLC ASVEL.

D’une part, l’ancien directeur du développement du club, Stéphane Morot-Sir devient directeur général en charge des opérations et du business. Acteur du sport business depuis 25 ans, il s’occupera des "secteurs makerting, commercial, production, merchandising food et beverage [ainsi que des] sujets de communications confiés à Infinity Nine Media", précise le club de Tony Parker dans un communiqué.

De plus, tout juste arrivé à l’ASVEL, Adrien Tallec intègre le poste de directeur général adjoint délégué à l’administratif et aux finances. Concrètement, l’ancien directeur général de Poitiers Basket 86 gérera les relations avec les instances sportives telles que l’EuroLeague.

Enfin, Michel Veyronnet est le nouveau directeur général adjoint du club en charge du pôle sportif. L’ancien assistant-coach de l’équipe de France masculine aura pour mission de faire le lien entre la direction, le staff sportif et les joueurs tout en "organisant de la manière la plus optimale possible le planning de la saison de l’équipe professionnelle", poursuit LDLC ASVEL.