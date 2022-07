Près de Lyon : la piscine d'Oullins fermée mardi matin à cause d'un problème de pompes

En pleine canicule et pendant la période des vacances, l'équipement a connu un pépin technique malvenu. Selon la mairie oullinoise, "le compresseur de la piscine a disjoncté et les pompes permettant de filtrer l'eau ne fonctionnent donc plus".

Des techniciens sont sur place pour réactiver les machines et permettre aux habitants de la commune et des alentours de se rafraîchir.

Le problème a finalement été résolu, la piscine peut ouvrir ses portes ce mardi midi.