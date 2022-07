Département du Rhône : l’axe Saône en alerte sécheresse

Suite aux récentes fortes chaleurs, la préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes place ce vendredi par arrêté le territoire de l’axe Saône en alerte sécheresse.

Pour pallier ces problèmes climatiques, des mesures de restriction d’usage de l’eau rentrent en vigueur : arrosages et lavages des voitures et des voiries restreints, réduction de 25% des prélèvements ou de consommation pour les activités industrielles et restrictions horaires de l’irrigation de certaines cultures.

Quant au reste du département, les mesures de limitations prises le 16 juin dernier sont maintenues. Toutes les restrictions sont à retrouver sur le site des services de l’Etat dans le Rhône.

A noter que "si la situation actuelle ne s’améliore pas au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des usages de l’eau pourront être prises", prédit Pascal Mailhos dans un communiqué.