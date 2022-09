Le LOU Rugby lance sa saison contre Brive ce samedi

Après quelques recrues lors du mercato estival, l’équipe vise les phases finales du championnat.

Léo Berdeu, ouvreur des Rouge et Noir se dit confiant sur ce match : "On a vu qu’on pouvait gagner des titres et on veut revivre des moments incroyables pour le club, pour la ville et pour nous". L’euphorie de la Challenge Cup, remportée la saison dernière, est retombée et le joueur "veut montrer qu’on est une équipe chiante à jouer".

Le LOU jouera son premier match à l’extérieur, ce qui est toujours compliqué pour l’ouvreur lyonnais : "Brive aura moins de pression sur le maintien et sur les résultats. Ils vont être portés par le public". Le plus important reste la victoire, "même si on est dégueulasse sur le terrain, ça me va. On n’est pas là pour plaire à qui que ce soit".

L’année dernière, les rugbymans lyonnais s’étaient tranquillement imposés à l’extérieur et à domicile sur le score écrasant de 41-0. L’entraineur de l’équipe, Xavier Garbajosa, attend évidemment une victoire, mais surtout un "bon état d’esprit. On connait les Brivistes, leur ADN et leur engagement. Un bon résultat ne passera qu’avec un investissement à 100%".

Ce premier match va s’annoncer crucial car il permettra de "valider certaines choses ou non" pour l’entraineur. Le championnat sera long et "il faut qu’on l’entame avec une victoire".

A.C.