Beaujolais : un éleveur poursuivi pour avoir asséché ses terres

Le tribunal a mis la décision en délibéré à la date du 17 octobre.



Selon Le Progrès, L’homme a drainé son terrain pour éviter une trop grosse accumulation en eau. Selon lui, il s’agit d’une vieille pratique et il ne se serait pas posé plus de questions quant à l’impact écologique. Durant l’audience, l’Office français de la biodiversité (OFB) a expliqué que "les zones humides agissent comme des éponges" et permettent ainsi d’absorber l’eau de manière progressive. Le drainage n’est pas interdit mais doit être surveillé et déclaré en Préfecture. L’éleveur s’est défendu en déclarant qu’il avait besoin de "drainer pour ne pas que les vaches s’embourbent".



Malgré les plaintes de l’OFB, l’agriculteur n’a pas voulu remettre le cours d’eau en état et a continué de drainer ses terres pour laisser boire ses vaches. L’éleveur a cherché à toucher la corde sensible durant l’audience : "C’est ça où j’arrête le métier". Mais ce ne fut pas assez puisqu’il a tout de même été requis par la procureure 3000 euros d’amende dont 1000 avec sursis.