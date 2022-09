Un suspect interpellé deux ans après avoir braqué un domicile à Lyon

Un homme au visage couvert par un masque chirurgical avait frappé à la porte d'un appartement situé dans le 8e arrondissement. Au moment où la victime avait ouvert, un second individu avait fait irruption dans le logement avec une arme. Les deux braqueurs avaient fouillé le domicile et avaient mis la main sur des bijoux de famille, un ordinateur et une tablette.

Un des deux suspects a formellement été identifié. Déjà connu pour des faits similaire, l'individu a été placé en garde à vue. Il sera jugé en comparution immédiate.