Des mesures d’urgence pour réduire la consommation d’énergie dans les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le Plan régional de sobriété énergétique pour les lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de réduire de 30% la consommation énergétique et les émissions de CO2 des établissements publics et privés avant 2024.

D’un coût de 80 millions d’euros, il sera mis en place en deux phases avec "des mesures d’urgence et de bon sens" à appliquer dans un premier temps avant le 31 décembre à l’exemple d’une température de 19 degrés dans les salles de classe, de la limitation de l’usage de l’eau chaude pour le nettoyage ou encore du déploiement d’un million d’ampoules LED. Une expérimentation est également prévue dans plusieurs établissements pilotes avec le déploiement des logiciels intelligents "permettant de mesurer, optimiser et réduire la consommation énergétique".

Une seconde phase du plan est annoncée pour le début de l’année 2023 avec au bout des travaux de rénovation dans les lycées les plus énergivores, l’installation de panneaux photovoltaïques et la poursuite du raccordement des lycées à des réseaux de chaleur.

"Nous sommes face à une crise sans précédent. Si on ne fait rien, la facture énergétique de nos lycées va tripler d’ici à 2023. Et je ne veux pas que l’argent de nos habitants serve à payer le gaz russe ou algérien. Nous allons donc mettre en place des mesures, très rapidement, pour réduire la consommation de nos lycées et donc la facture à la fin de l’année", a résumé Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.