Victor Bosch : "Il y a de la place pour tout le monde, le Radiant-Bellevue a trouvé la sienne"

En 2012, lorsqu'il reprenait le Radiant-Bellevue, Victor Bosch promettait "un Olympia à la lyonnaise". Dix ans après, "le public est au rendez-vous, les artistes aussi. C’était le but d’avoir un lieu très éclectique, la mission est réussie, même très réussie", se félicite le producteur.

La guerre des salles se prépare dans l'agglomération avec l'Arena de l'OL, la Halle Tony-Garnier, les stades... "Il y a de la place pour tout le monde, le Radiant a trouvé la sienne. Une place à part, bien ancrée dans la région lyonnaise", poursuit Victor Bosch.

Les concerts et les festivals peinent encore à retrouver leur public d'avant-Covid. "Beaucoup de salles ont une faiblesse de fréquentation parce que nous ne sommes pas suffisamment à l’écoute du public", analyse celui qui cumule également avec la casquette de directeur du Toboggan de Décines.

Quid de cet hiver et de la facture d'énergie ? "Ça peut nous mettre en difficulté mais on verra. On est toujours dans le catastrophisme. Je suis attentif comme tout le monde mais on trouvera des solutions", conclut Victor Bosch, optimiste.

🗣️ Le directeur du @RadiantBellevue (@villeCaluire) Victor Bosch est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mercredi : fréquentation, programmation et concurrence avec les autres salles au menu https://t.co/CS7gG6ptce — Lyon Mag (@lyonmag) October 5, 2022

00:00 Bilan de 10 ans au Radiant

00:35 Fréquentation

01:04 Nouvelles salles

01:52 Arena de l’OL

02:43 Gérer deux salles

03:27 Toucher le public

04:55 Culture boudée

06:10 Cinéma

06:57 Crise énergétique

08:28 Programmation

09:10 Projets comme producteur