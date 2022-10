Lyon : une personne transgenre agressée sexuellement ce lundi soir place de la Comédie

Selon les informations du Progrès, les faits se sont déroulés place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon. Des insultes transphobes auraient été lancées par l’un des deux suspects, puis ce dernier aurait attouché sexuellement la personne transgenre.

La victime et son ami sont allés immédiatement au commissariat pour dénoncer ces faits. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Le suspect, majeur, et soupçonné d’être l’auteur de l’agression sexuelle, a été déféré devant le parquet ce mercredi.