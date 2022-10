Près de Lyon : ils volaient dans les magasins Darty et Boulanger, le préjudice estimé à 100 000 euros

Tout commence par l’alerte de la sécurité du magasin Darty de Saint-Etienne concernant plusieurs individus commettant des vols dans les enseignes Darty et Boulanger pour un préjudice estimé à 100 000 euros. Repérés dans la Loire, ils sont suspectés de se diriger vers les Rhône.

C’est en effet dans la zone commerciale du Gier que deux individus, sortant du magasin Intersport, sont identifiés par une équipe du commissariat de Givors en surveillance près du magasin Darty. Leur voiture correspond au premier signalement.

Les individus sont finalement interpellés en possession de nombreux articles neufs provenant des magasins Intersport de Saint-Priest-en-Jarez et Riorges dans la Loire ainsi que deux sacoches plombées et un système d’aimants permettant le déverrouillage des antivols.

Une perquisition à leur domicile de Saint-Fons permettait aussi de retrouver trois casques de motos neufs haut de gamme, des biens TV et hifi, des parfums de marque, une vingtaine de paires de chaussures de sport, une centaine de vêtements de marque, des espèces et d’autres vêtements encore étiquetés et porteurs d’antivols venant d’Intersport à Riorges et Villefranche-sur-Saône mais aussi des enseignes Zara, Eden Park et de magasins suisses.

Les investigations ont permis de mettre en avant que l’un des suspects utilisait de nombreux alias et faisait l’objet d’une interdiction Schengen émise aux Pays-Bas. Présenté au parquet le 18 septembre, il a été écroué avec ouverture d’une information judiciaire.