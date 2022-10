Vente de tableaux à plus de 10 millions d'euros : l'Etat s'oppose au projet de la mairie de Saint-Priest

L'un d'entre eux, une huile sur toile du peintre allemand Gerhard Richter acquise en 1988 pour moins de 100 000 francs, devait même rapporter plusieurs millions d'euros.

Mais ce projet de vente n'a toujours pas abouti. Et l'Etat entend bien garder ce statu quo.

Selon le Progrès, un avis négatif a été rendu concernant le déclassement du domaine public des oeuvres. Impossible de les vendre sans cet aval !

Le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon entend faire le forcing et doit rencontrer le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) ces prochains jours.

Selon lui, les tableaux conservés dans des coffres coûtent 8000 euros par an de frais de garde. Et personne ne les voit.

Son argument principal sera de rappeler qu'il entend utiliser les potentiels millions d'euros issus des ventes des oeuvres pour la culture de Saint-Priest.