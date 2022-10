Euroligue : face à Vitoria, l'ASVEL a "l'opportunité de se remettre la tête à l'endroit"

Les basketteurs villeurbannais reçoivent les Espagnols de Vitoria avec l'objectif de "reprendre confiance", selon TJ Parker : "On n'a pas eu un calendrier facile, il faut reprendre confiance à domicile. On a pu travailler cette semaine, on a plus de matchs à domicile qui arrivent. Ces deux prochains matchs, il faudrait qu'on les gagne pour passer une belle semaine".

Un message que l'entraineur a fait passer dans son vestiaire : "Ce match face à Vitoria, c'est une priorité. Ça a été les mots du coach. Il nous a dit de regarder le calendrier, on a six rencontres plus abordables. Ça commence à domicile et ce sont des matchs qu'on peut gagner, même s'il ne nous a pas donné d'objectif", a expliqué Paul Lacombe lors de la conférence de presse d'avant-match.

Car "la saison est longue", a rappelé TJ Parker, qui n'a pas eu la préparation souhaitée : "On n'est pas à la rue. L'Euroligue, c'est 34 matchs, le championnat aussi. Il faut qu'on trouve un rythme".

Face à Vitoria, meilleure attaque d'Euroligue, il faudra "mettre de l'impact défensivement", selon les consignes du coach. Et Paul Lacombe de souligner : "C'est une équipe qui joue bien, qui vient de battre le Real, qui a eu aussi un calendrier plus facile. Mais c'est une belle opportunité pour rebondir et se remettre la tête à l'endroit. On est dans un bon état d'esprit. On a pu travailler cette semaine et c'est assez rare dans nos saisons à rallonge. On a pu se reposer, avoir du temps pour nous et profiter de nos familles, on a refait un peu le plein de confiance".

F.L.