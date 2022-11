Grégory Doucet, Bruno Bernard et Cédric Van Styvendael demandent aux banques de renoncer aux financements des énergies fossiles

L’édile EELV de Lyon, aux côtés du président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et du maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, lance ainsi un appel aux banques pour que ces dernières renoncent au soutien et au financement du développement des énergies fossiles, "principal moteur du changement climatique".

Avec également Anne Hidalgo (Paris), Pierre Hurmic (Bordeaux) ou Eric Piolle (Grenoble), les trois élus de l’agglomération lyonnaise expliquent que désormais la Ville de Lyon, la Métropole et Villeurbanne mettront "en concurrence les différentes banques sur des critères à la fois financiers et extra-financiers, dont des critères concernant la fin du soutien au développement des énergies fossiles et aux paradis fiscaux, et en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes".

Cela fera d’ailleurs l’objet d’une délibération jeudi prochain au conseil municipal de Lyon.

"Exiger de ceux auprès desquelles elles se financent de ne pas soutenir activement la destruction de l’environnement et de la planète en fait partie. Nous espérons que de plus en plus de collectivités se joindront à nous et montreront ainsi - à nouveau - qu’elles sont des acteurs centraux de la transition écologique et sociale française et internationale", concluent les 14 élus dans le JDD.

Ils donnent même aux banques les sites de l'ONG allemande Urgewald où sont référencés les entreprises à bannir selon eux.