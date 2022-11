A Bron, la fresque de Karim Benzema dévoilée, le joueur s'est rendu sur place dans la plus grande discrétion !

Depuis jeudi soir, la fresque de Karim Benzema sur l'un des immeubles de Bron le long du périphérique Laurent-Bonnevay a été dévoilée.

Comme teasé, on y voit le footballeur enfant, avec le maillot de l'OL et évidemment celui du Real Madrid. "Grandir ici, devenir une légende" est inscrit, ainsi que le "Impossible is nothing" d'Adidas, qui est à l'origine de la fresque. Le résultat est réussi, avec un petit bémol sur le visage difficile à reconnaître du joueur époque lyonnaise.

L'équipementier, qui coordonne le déplacement de Karim Benzema au Groupama Stadium ce vendredi, n'a pas souhaité organiser de cérémonie au pied de la tour pour des raisons de sécurité. L'optique de voir toute la jeunesse brondillante venir célébrer la venue de KB9 a échaudé les ambitions d'Adidas.

C'est donc un dévoilement a minima, qui a été décidé. Ce qui n'a pas empêché Karim Benzema de se rendre sur place. L'attaquant des Bleus et du Real a réalisé une courte vidéo depuis le toit d'un immeuble voisin pour immortaliser son passage.