Des drapeaux de Lyon brandis à la marche nationaliste de Varsovie en Pologne

La capitale Varsovie était devenue le point de rendez-vous de l’ultradroite européenne pour célébrer l'indépendance du pays et ses racines chrétiennes, mais aussi pour dénoncer l’avortement déjà presque totalement interdit en Pologne, ainsi que les droits de la communauté LGBT.

Et plusieurs Lyonnais avaient fait le déplacement. Sur les canaux habituels, on voit des vidéos où des drapeaux de Lyon se mêlent aux drapeaux polonais et aux croix celtiques. Un drapeau arc-en-ciel a même été incendié.

Pour Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde à Lyon, "ces gens s’organisent pour nous replonger dans les heures les plus sombres de notre histoire".