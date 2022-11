Bron obtient sa première fleur au label "Villes et Villages fleuris"

Cette distinction récompense les actions en matière d’environnement et d’amélioration du cadre de vie des habitants. La Ville de Bron a notamment planté plus de 10 000 arbres en six ans, créé un îlot de fraicheur par an, obtenu la labellisation LPO du parc Rosa Parks et renaturé une cour d’école par an.

La Ville rappelle également qu’il s’agit là du travail des 45 agents du Service Espaces Verts qui conçoivent et entretiennent les espaces plantés tout au long de l’année.