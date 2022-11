Lyon : ils braquent un buraliste et tentent de s’enfuir avec une voiture volée 

Les faits se sont déroulés ce dimanche matin cours Gambetta. Les occupants d’une voiture, un homme et deux femmes, qui venait d’avoir un accident, ont été interpellés par des policiers. L’homme et l’une des deux femmes venaient en réalité de braquer un buraliste quelques minutes plus tôt et tentaient de s’enfuir.

Le suspect était très défavorablement connu des services de police, à l’inverse de sa comparse, également soupçonnée du vol, qui elle, était inconnue des fichiers des forces de l’ordre.

Ils étaient repartis avec une cartouche de cigarettes et de tabac narguilé comme butin. Alors que le buraliste a tenté de retenir la suspecte sur place, son comparse est revenu sur ses pas et a frappé le buraliste avec un tournevis au visage et au cou, entraînant 3 jours d’ITT pour la victime.

Le véhicule accidenté utilisé par les malfaiteurs avait été signalé volé à Villeurbanne depuis le 18 novembre dernier.

Durant sa garde à vue, le suspect a reconnu mais minimisé les faits qui lui étaient reprochés. Tandis que la première suspecte impliquée dans le vol niait, tout comme la deuxième passagère du véhicule.

Sur décision du magistrat, la deuxième suspecte a été laissé libre sans poursuite, mais le duo soupçonné du vol en réunion suivi de violences avec arme a été présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.