Strasbourg-ASVEL : la passe de cinq pour l’ASVEL (67-83)

En pleine bourre après un mois de novembre catastrophique, l’équipe de TJ Parker visait une 5e victoire d’affilée toutes compétitions confondues. Impressionnant certes, mais pas de quoi épater la SIG qui elle restait sur 6 victoires consécutives.

Face à un certain Paul Lacombe, et sans Nando De Colo malade, l’ASVEL déroulait et menait d’une courte tête à la mi-temps (43-47).

Amine Noua prenait ensuite les choses en main, le futur MVP du match inscrivait 20 points pour permettre aux siens de s’envoler au score. Charles Kahudi (14 points) et Youssoupha Fall (12 points) ont également été précieux.

💥 @NouAmine_12 avec autorité !



11 points à 4/5 aux tirs pour le numéro 2 villeurbannais dans cette première mi-temps.



🎥 @F3Regions #LDLCASVEL pic.twitter.com/HhFxemsP3s — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 18, 2022

Victoire finale de l’ASVEL (67-83), qui permet de remonter petit à petit au classement de Betclic Elite.

Les Villeurbannais sont désormais attendus en Espagne pour affronter ce jeudi le Real Madrid en Euroligue.