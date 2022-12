Un restaurant venu tout droit d'Allemagne arrive à Lyon !

Berliner, le concept de kebab berlinois, s’installe pour la première fois à Lyon avec la promesse de "faire découvrir l’authentique kebab venue tout droit de la capitale allemande". Le rendez-vous est donné à partir de ce jeudi au niveau 2 en face du McDonald’s.

"L’authentique kebab est repensé avec des recettes travaillées à l’aide d’un pain boulanger, des légumes frais, de sauces maison et une viande de grande qualité cuite à la broche", précise le centre commercial du 2e arrondissement.

Berliner, déjà présent à Paris, Marseille, Toulon et Reims, sera ouvert à Lyon du lundi au jeudi et dimanche de 11h30 à 21h et le vendredi et samedi de 11h30 à 22h.