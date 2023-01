Le maire Grégory Doucet va finalement augmenter la taxe foncière de 9% à Lyon

A l'époque, le maire Gérard Collomb avait décidé de la faire progresser de 6,17%.

Grégory Doucet va imiter son prédécesseur en 2023. Et même faire mieux que lui.

Le groupe d'opposition de la Droite, Centre et Indépendants présidé par Pierre Oliver annonce que le rapport sur les orientations budgétaires de la nouvelle année révèle qu'une hausse de 9% de la taxe foncière lyonnaise est prévue par les écologistes.

Grégory Doucet avait prévenu les Lyonnais en septembre dernier. Face à la crise énergétique et aux factures alourdies pour la Ville, la hausse des impôts faisait "partie des hypothèses qui sont sur la table".

Pour les élus LR, "cette hausse va venir surenchérir la hausse nationale des bases servant au calcul de cet impôt, qui, elle, sera de 7,1%".

"Nous voyons bien que ce n'est pas pour l'avenir que cette hausse des impôts est faite mais bel et bien pour venir au secour d'un fonctionnement dispendieux mis en oeuvre depuis 2020 par cette majorité NUPES", continue de critiquer le groupe du maire du 2e arrondissement.

Pour Pierre Oliver, Pascal Blache ou encore Béatrice de Montille, la hausse de 9% de la taxe foncière est "un nouvel exemple de l'écologie punitive à l'endroit des classes moyennes déjà touchées par des mesures comme la ZFE pour ne citer que celle-là".

La Ville de Lyon a réagi dans un communiqué de presse, expliquant que cela représentera environ 5 euros de plus par mois pour 30% des Lyonnais.

Les factures d'énergie ont engendré un surcoût de 30 millions d'euros pour la Ville de Lyon. "Malgré ses efforts, la Ville de Lyon se doit d’équilibrer son budget par une augmentation de taxe calculée au plus près des besoins. Nécessaire et maîtrisée, cette augmentation a pour but de maintenir de façon pérenne le niveau de service public, en développant sa qualité et poursuivant les investissements. La municipalité a notamment fait le choix de maintenir ouverts les équipements municipaux, tels que les musées, les bibliothèques ou les piscines sans aucune augmentation des tarifs", indique Audrey Hénocque, 1ère ajointe aux Finances.

La hausse de la taxe foncière sera présentée et votée au prochain conseil municipal le 19 janvier .À noter que cette hausse ne concernera pas les particuliers les plus précaires qui bénéficient actuellement d’exonérations. Elle ne concernera pas non plus les propriétaires seniors de plus de 75 ans à faibles revenus, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation aux adultes handicapées