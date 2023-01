Aides d’autres départements, 230 nouvelles places, piques à la Ville de Lyon : la préfecture du Rhône fait le point sur l’hébergement d’urgence

Grégory Doucet, qui a mobilisé le gymnase Gabriel Rosset pour y loger 87 mineurs non-accompagnés au statut contesté, s’en prenait alors à la préfecture du Rhône alors que c’est la Métropole de Lyon qui gère ce dossier.

Piqué au vif, Pascal Mailhos a répliqué dans la soirée avec plusieurs annonces. Le préfet du Rhône, dont le départ à venir a été acté, a mobilisé de l’immobilier appartenant à l’Etat et à la SNCF pour ouvrir d’ici fin février 237 nouvelles places d’hébergement d’urgence exceptionnelles.

Dans le détail, 50 places verront le jour le 23 janvier au sein de l’hôpital Desgenettes. Puis 140 places ouvriront début février dans un bâtiment de la SNCF dans le 9e arrondissement de Lyon. Enfin, l’ancien commissariat de Villefranche-sur-Saône accueillera 47 places fin février.

Une manière de rappeler à Grégory Doucet que malgré le patrimoine important de la Ville de Lyon, aucune solution n’a été trouvée par ses services hormis des gymnases, ce qui privent les habitants, scolaires et associations de l’équipement pendant des mois.

Compte-tenu de la forte pression croissante que rencontre le Rhône, Pascal Mailhos a demandé l’appui de départements voisins. "Ce système s’appuie sur le retour d’expérience des dispositifs mobilisés pour l’accueil des demandes d’asile et des déplacés ukrainiens", note la préfecture rhodanienne, qui annonce que les premiers transferts ont démarré vers des places d’hébergement en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les services de l’Etat rappellent que "seule l’accélération de la création de logements, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’État, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, permettra par ailleurs la libération mécanique des places d’hébergement d’urgence".

Enfin, la préfecture conclut avec une dernière banderille adressée à l’exécutif écologiste lyonnais : "Concernant la situation des jeunes en recours, le dispositif 'La Station' financé à parts égales par l’État et la Métropole de Lyon est à ce jour la solution la plus adaptée pour prendre en charge leur situation spécifique. Les collectivités territoriales qui souhaitent agir dans un cadre partenarial constructif et innovant, tel qu’il est de coutume sur ce territoire, sont invitées à rejoindre cette initiative au nom de l’intérêt général".