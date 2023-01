Mineurs isolés : la Ville de Lyon accuse la préfecture de n'apporter "aucune solution ou proposition"

La Ville de Lyon a décidé de dénoncer à nouveau son absence de relations concluantes avec les services de l'Etat concernant l'hébergement d'urgence.

"Face à l’absence de propositions concrètes de la part de l’Etat, la Ville de Lyon doit à nouveau gérer seule l’hébergement des jeunes migrants en situation d’urgence", alarme la municipalité écologiste dans un communiqué de presse ce vendredi.

Ce sont 87 jeunes mineurs isolés qui sont actuellement mis à l'abri par la mairie au gymnase Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement. Jusqu'à présent, c'est le gymnase Marcel Dargent dans le 8e qui leur était réservé mais la Ville entend le rouvrir aux scolaires, associations et clubs sportifs.

Les MNA sont pourtant une compétence du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Mais le maire EELV Grégory Doucet fustige le mutisme de la préfecture : "Malgré des interpellations quotidiennes de la part de la Ville de Lyon et des collectifs pour leur assurer un accueil digne, aucune solution n’a été apportée à ce jour par l’Etat". La collectivité "demande la mobilisation de l’Etat et rappelle ses obligations et compétences en matière d’hébergement d’urgence relatif à la Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 2009".

Nous gérons seuls l’hébergement des jeunes réfugiés en situation d’urgence, en les mettant à l'abri en plein hiver.



Je demande toute la mobilisation de l'État pour la dignité et la santé de ces personnes présentes à #Lyon, territoire d'accueil et de solidarité. pic.twitter.com/73JQX9BHCx — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) January 13, 2023

Ces jeunes, qui sont dans l'attente de l’examen de leur recours par le juge des enfants ou de leur prise en charge dans le dispositif dédié "La Station", vivaient depuis des mois sous des tentes dans le square Gustave-Auguste Ferrié à la Croix-Rousse avant que la Ville de Lyon ne les prenne en charge.

Selon nos informations, la mairie écologiste a de grandes difficultés à savoir qui est actuellement hébergé par ses soins. Il y a beaucoup de départs et venues sans contrôle.