Lyon : Laurent Wauquiez présente le nouveau projet de la "Renaissance du Musée des Tissus"

Seulement 3 mois après le refus du projet mené par la Région, Laurent Wauquiez en a présenté un nouveau, remanié et qui prend en considération les différentes plaintes menées par les associations de riverains, qui concernaient la hauteur démesurée du futur édifice.

Pour ce faire, en collaboration avec le cabinet de l’architecte Rudy Ricciotti, le projet a été remanié et revu à la baisse, mais pas sur le plan financier. Le montant total devrait rester le même avec un investissement à hauteur de 60 millions.

Par contre, par rapport au premier projet, le nouveau s’engage à baisser d’au moins un niveau les extensions prévues sur le musée, la dépendance et les hôtels particuliers, qui font partie intégrante de l’édifice. Pour illustrer ces réadaptations, la surface a été amoindrie de 20%.

La fin des travaux est estimée pour 2028.

Une végétalisation conséquente de l’espace

Pour moins asphyxier l’espace, la décision a été prise de réduire l’espace d’un annexe pour y installer une toiture végétalisée. Il a aussi été décidé d’abandonner le projet d’un rooftop, au profit d’un simple espace de restauration. Un agencement plus vert et raisonnable selon Laurent Wauquiez, mais qui répond surtout à une contrainte imposée par les riverains puis la Métropole, celle de tout faire pour que le Musée et son ensemble soient moins hauts.

Pour le cabinet Ricciotti, la préoccupation "c’est la conservation du patrimoine. Ce n’est pas une greffe d’un nouveau bâtiment. Le but est de rester dans une certaine modestie. Notre ambition est de fabriquer du patrimoine, quelque chose de nouveau".

Un dialogue téléphoné entre les différentes parties

Laurent Wauquiez n’a pas manqué de faire allusion aux différents freins et négociations qui l’ont poussé à revoir ce projet. Concernant le maire de Lyon Grégory Doucet, le président de la Région a confirmé que "tous les documents nécessaires lui ont été envoyés". "J’en ai même discuté avec lui", précise l’élu LR. Cela dit, la Métropole n’a pas été consultée.

Lors de la présentation, le président de la Région ne s’est pas gêné pour piquer le représentant étatique Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC), et sur la participation de sa direction à hauteur de 6 millions d’euros, qu’il juge insuffisante. Autre fait important, ces modifications ne nécessitent pas, selon la Région, de modification du plan urbain, document sur lequel l’enquête publique et la Métropole avaient retoqué le projet initial.

Ce qui veut dire, dans un monde parfait pour Laurent Wauquiez, que les travaux ne nécessitent pas de révision du PLU, et qu’il suffirait uniquement d’un dépôt de permis de construire, espéré dans 3 mois. Les réactions des différentes parties ne devraient cependant pas faciliter la tâche à la Région et à ses ambitions. Une hauteur amoindrie certes, mais un surprenant greenwashing qui devrait faire grincer des dents la majorité écologiste.

