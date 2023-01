Plan d’actions Gabriel Péri : "Une déconnexion totale face aux enjeux locaux" selon l’opposition

Alors que les Verts ont annoncé ce lundi un projet de végétalisation, une circulation à une voie et l’installation de toilettes publiques, ils ont été vivement critiqués ce mardi par les élus d’opposition.

Dans un communiqué de presse, Louis Pelaez du groupe "Inventer la Métropole de Demain" et Yann Cucherat du groupe "Pour Lyon" considèrent que ce projet est d’une "déconnexion totale face aux enjeux locaux".

Des mesures qui "laissent un vide béant sur les enjeux premiers du quartier"

Face au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et au maire de Lyon, Grégory Doucet, les élus d’oppositions se disent inquiets "quant à l’aptitude de la majorité écologiste à faire face à de tels enjeux". Selon Yann Cucherat et Louis Pelaez, les Verts font fausse route : "Ces mesures excluent totalement la justice sociale et la sureté qui constituent pourtant les impératifs primordiaux de ce quartier historique lyonnais."

Le quartier de la Guillotière n’est effectivement pas connu pour sa tranquillité et les élus d’opposition se chargent de le rappeler : "Le commerce illicite, les violences et les vols demeurent, en dépit des efforts considérables des services étatiques. Plus important encore, la précarité s’accentue."

Même s’ils reconnaissent que les mesures du plan d’actions ne sont pas toutes mauvaises, il faut désormais passer un cap : "La végétalisation, la modernisation du mobilier urbain et de la voirie sont autant d’intentions louables, mais laissent un vide béant en ce qui concerne les enjeux premiers du quartier."