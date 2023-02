Livret A, bouclier tarifaire, chômage… Ce qui change au 1er février à Lyon

Le Livret A passe de 2 à 3%

Un des changements est positif pour les Français ayant un Livret A, soit environ 55 millions de personnes. Son taux passe de 2 à 3% au 1er février. Même hausse pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) qui atteindra aussi les 3%.

Diminution de la durée d’indemnisation des chômeurs

Comme voulue par le gouvernement à travers sa réforme de l’assurance chômage, la durée d’indemnisation des chômeurs diminue de près de 25% pour toute nouvelle personne qui s’inscrit à Pôle Emploi.

Hausse du prix de l’électricité

Le bouclier tarifaire, qui protégeait des hausses des prix de l’électricité est à présent plafonné à 15%. Précédemment, les prix de l’électricité étaient limités à une hausse de 4%.

Fin des arrêts de travail sans jour de carence pour le Covid-19

Les arrêts de travail lié au Covid sans jour de carence sont dès à présent plus d’actualité. A noter qu’en cas de test positif, il n’est plus obligatoire de s’isoler. En moyenne cette semaine, 4 513 personnes ont été déclarées positives en France.

Hausse du prix des péages

Cela avait été annoncé depuis plusieurs semaines déjà, les tarifs des péages vont augmenter de 4,7% dès ce mercredi. Après une première hausse de 2% en 2022, les sociétés autoroutières ont justifié cette hausse par l’inflation qui perdure.

Echanger son billet de train devient payant

La SNCF avait assoupli ses modalités d’échanges et de remboursement des billets de train avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19. Les personnes pouvaient échanger leur billet gratuitement jusqu’à 3 jours avant le départ. Mais c’est désormais terminé. Cela coûte maintenant 19 euros, et cela n’est possible qu’une semaine avant le départ.