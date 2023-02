L’ASVEL s’attend à un déplacement périlleux à Monaco

Un match qui ne s’annonce pas évident pour les hommes de TJ Parker. Mal classé avec une avant-dernière place en Euroligue, l’ASVEL a perdu ses deux dernières rencontres européennes contre Bologne et le Partizan. C’est tout l’inverse pour Monaco, qui pointe à la cinquième place en Europe et semble bien embarqué pour disputer le final 8 d’Euroligue.

C’est la quatrième opposition de la saison entre les deux équipes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avantage est clairement monégasque. Le club du rocher a remporté les trois premiers matchs, chaque fois par au moins +9 points. Monaco Basket compte sur son homme en forme en Euroligue, le meneur américain Mike James, qui détient une moyenne de 17,7 points par match, la quatrième la plus élevée du championnat européen.

Dans la compétition européenne, l’ASVEL peut compter sur un Nando De Colo performant, avec une moyenne de 13,7 points par match, la meilleure de son équipe. Le meneur de jeu de 35 ans s’est d’ailleurs fait remarquer ces derniers jours. Nouveau détenteur du record de meilleur marqueur de l’histoire des coupes d’Europe, il n’a pas manqué de tacler sèchement la Ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra. En cause, un tweet de cette dernière saluant le record de points en NBA de Lebron James, puis en second celui de NDC. Ce qui n’a pas vraiment plu au meneur : "Avec tout mon respect Madame la Ministre, c’est dommage d’attendre un record étranger pour féliciter ses propres athlètes. Mais merci quand même." En commentaires, on approuve : au lancer franc, Nando vise souvent juste…

Avec tout mon respect Madame la Ministre, c’est dommage d’attendre un record étranger pour féliciter ses propres athlètes. Mais merci quand même. https://t.co/YyR3bp8FHx — Nando De Colo (@NandoDeColo) February 8, 2023

En attendant, ce vendredi soir c’est sur le parquet de la salle Gaston Médecin qu’il faudra s’exprimer. Les Villeurbannais devront casser une spirale très négative, face à des Monégasques qui ne laissent pas une miette à ceux qui les avaient battus en finale de Betclic Elite la saison dernière. Une fin de semaine très relevée pour les coéquipiers de Charles Kahudi, qui se déplaceront ensuite dimanche après-midi au Mans, cinquièmes de Betclic Elite, juste devant l’ASVEL.

Coup d’envoi de Monaco-ASVEL vendredi soir à 19h, salle Gaston Médecin, pour le compte de la 24e journée d’Euroligue.