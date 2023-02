Lyon : entre 15 800 et 35 000 opposants à la réforme des retraites dans la rue samedi

Grâce à la météo clémente et alors que la tension est très vive à l’Assemblée nationale, un nouveau cortège s’est formé ce samedi dans la capitale des Gaules. Au départ des Brotteaux, les opposants au projet gouvernemental ont défilé jusqu’à Villeurbanne.

La préfecture du Rhône a recensé 15 800 manifestants, tandis que les syndicats revendiquaient la présence de 35 000 personnes entre le 6e arrondissement de Lyon et sa voisine villeurbannaise.

Et comme à chaque fois, la tête du cortège était laissé aux black blocs et à l’ultra gauche qui avaient recours à des fumigènes et à des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre. Ces dernières ont répliqué plusieurs fois avec du gaz lacrymogène. Quelques interpellations ont été réalisées.

Alors que les précédentes manifestations arrivaient place Bellecour où le drapeau français avait été brûlé par des antifas, ce samedi c’est place Lazare-Goujon devant la mairie de Villeurbanne que les tensions de fin de mouvement se sont déroulées, avec des petits incendies et une dispersion forcée de la foule.

Dans la matinée, une opération péage gratuit avait été réalisée par une cinquantaine de Gilets jaunes au péage de Beynost dans l’Ain.