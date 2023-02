LDLC ASVEL, plus que du basket !

Les fanions de champions de France ornent l’Astroballe, rappelant à quel point l’ASVEL n’est pas un club comme les autres. Né pour gagner, le club villeurbannais, fondé en 1948, n’a jamais quitté l’élite du basket français et en est, de loin, le plus titré. Membre permanent depuis 2019 de l’EuroLeague, championnat le plus prestigieux du Monde après la NBA, il lutte chaque semaine avec des clubs légendaires tels que le Real Madrid, le FC Barcelone, Fenerbahce Istanbul ou encore l’Olympiakos Le Pirée. Mais pour se hisser au niveau de ces grands d’Europe, le terrain ne suffit pas… "La structuration de notre projet passe par l’innovation et la proposition d’événements inédits", avance Gaëtan Muller, Président Délégué et bras droit au quotidien de Tony Parker.

"Plus qu’un match de basket, nos spectateurs viennent vivre une expérience étonnante et détonnante", explique Stéphane Morot-Sir, Directeur Général Adjoint en charge des opérations et du business. "Leur parcours peut démarrer au sein de notre boutique officielle, se poursuivre dans nos buvettes Hard Rock Café avant de profiter d’un spectacle de deux heures non-stop rythmé par notre cube quatre faces livré l’été dernier", ajoute-t-il. Playlists des joueurs en boucle en avant-match, visuels animés, "Kiss Cam", "Dance Cam"… Un véritable dispositif d’animation "mode NBA" avec une équipe de production dédiée et Infinity Nine Media, agence de communication à la réalisation.

Avec un Président aux 18 saisons et 1480 matchs joués en NBA, l’inspiration US est naturelle. Cérémonie de remise de bagues de champions, retrait de maillot d’Amara Sy, joueur marquant de l’Histoire du Club, organisation d’un Escape Game ou Astroballe en version Halloween… LDLC ASVEL redouble d’imagination pour élever le niveau de sa Fan Expérience lors de la quarantaine de matchs qui rythme sa saison. Et n’en oublie pas pour autant les entreprises lyonnaises pour favoriser le circuit court (bière locale Ninkasi, collaborations avec Unknow Brand, Actifun).

Cette impulsion "entertainment" ne passe pas inaperçue. Soucieux de mettre en avant son glorieux passé, LDLC ASVEL peut se ravir de voir ses "anciens" revenir régulièrement, et avec grand plaisir, dans les travées de l’Astroballe. Ils peuvent côtoyer notamment des superstars du sport (Giannis Antetokounmpo, Caroline Garcia, Boris Diaw, Marie-José Perec, Kevin Mayer…), des VIP du show-business (M.Pokora, Alessandra Sublet, David Douillet…) ou encore les influenceurs en vogue (Brisco, Hoopsidia…). Car le parcours client partenaires est tout aussi alléchant entre passage par un « Couloir des Légendes » retraçant l’Histoire du Club, réception privée en "TP Lounge", catering au sein d’une loge comptoir à ciel ouvert, Club House, Family Room et prolongation de la soirée au coeur du Village Espace Atypique. "Gagner des matchs, c’est une chose, mais que l’on ne maîtrise malheureusement pas… En revanche, satisfaire notre public et faire en sorte qu’en repartant, il n’ait qu’une envie, c’est de revenir, ça, c’est dans nos cordes !", conclut Gaëtan Muller.