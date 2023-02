Réforme des retraites : nouveau jour de grève prévu ce jeudi à Lyon

Depuis le 19 janvier les grèves s’enchainent afin de protester contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. La dernière en date était ce samedi 11 février, elle avait rassemblé 35 000 personnes selon les chiffres des syndicats.

Pour continuer dans cette lancée, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse appellent à une nouvelle manifestation ce jeudi 16 février. Elle est prévue à 14h à la Manufacture des Tabacs-Métro Sans Souci et partira en direction de la place Bellecour une fois de plus.

Avant cette nouvelle journée de grève, l’intersyndicale menace de durcir le mouvement en "mettant à la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain". Elle se réunira le 20 février prochain, d’ici là elle demande au gouvernement de retirer son projet de loi actuellement discutée tant bien que mal à l’Assemblée nationale.