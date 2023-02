Dîner des Sommets : une perquisition à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi à Lyon

Selon nos informations, une perquisition a été réalisée dans les locaux de la collectivité.

C'est pour l'affaire du Dîner des Sommets que les policiers ont investi les lieux. Laurent Wauquiez n'était pas présent lors de leur arrivée.

C'est déjà la deuxième perquisition du PNF en quelques mois.

Puisque le 13 septembre dernier, les agents étaient venus et étaient repartis avec des dossiers dans le cadre de l'affaire Ange Sitbon. Le salaire de 9000 euros mensuels de ce proche collaborateur du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait été jugé "disproportionné" par la Chambre régionale des comptes en octobre 2019, puis avait été signalé au parquet par l'association Anticor l'année suivante. Les 97 autres responsables du service perçoivent en moyenne 4000 nets mensuels.

C'est donc dans le cadre du signalement du groupe EELV au PNF cet automne concernant les Dîners des Sommets, et notamment celui de l'été dernier et sa note à plus de 100 000 euros réglée avec l'argent public que les enquêteurs étaient à Lyon ce mardi.

Mais Laurent Wauquiez n'est pas le seul visé par des enquêtes. Fabienne Grébert, présidente du groupe écologiste, a aussi vu une enquête préliminaire être récemment ouverte pour des soupçons de détournement de fonds publics concernant les formations des élus.