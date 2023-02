LOU – Racing 92 : 5 à la suite ? 

Les Rouge et Noir se portent de mieux en mieux. Après un mois de décembre très compliqué (5 défaites de suite toutes compétitions confondues, ndlr), les hommes de Xavier Garbajosa ont réussi à relever la tête. Et de quelle manière ! Puisque les Lyonnais n’ont pas perdu en championnat depuis le 31 décembre 2022. Cette invincibilité en 2023 en TOP 14 a permis aux joueurs du LOU de remonter dans le classement et d’atteindre le podium.

Mais Xavier Garbajosa ne s’enflamme pas : "Au même moment l’année dernière, nous étions à la même place avec un point de plus. Et à la fin nous avons terminé 9ème", relativise le coach lyonnais, qui souhaite que son équipe engrange un maximum de points. "D’un jour à l’autre on peut être à la troisième place et se retrouver à la 9ème. C’est un championnat extrêmement resserré", ajoute-t-il.

De leur côté, les Parisiens du Racing 92 sont dans une forme relativement inconstante. Deux victoires pour deux défaites, tel est le bilan des Parisiens en TOP 14 en 2023. Actuellement 5ème, à deux petits points du LOU, les Racingmen, espèrent bien vaincre un adversaire direct et lui passer devant au classement. Xavier Garbajosa trouve d’ailleurs que le prochain adversaire du LOU est une équipe "qui tourne bien et qui est la meilleure attaque du championnat".

Coup d’envoi de la rencontre samedi à 17h.