L'ASVEL à l'assaut du Real Madrid

L'ASVEL reçoit le Real Madrid à 20h pour le compte de la 26e journée d'Euroligue. Face à des Espagnols, prétendants au titre européen et actuellement deuxième du classement, les Villeurbannais devront "croire en eux", comme l'a expliqué Retin Obasohan en conférence de presse d'avant-match : "On travaille chaque jour, on a déjà gagné de gros matchs donc on peut le faire". Si la victoire en Leaders Cup a fait du bien, l'équipe a envie de "continuer de jouer encore mieux, de continuer progresser", assure le meneur belge, conscient de sa montée en puissance dans le groupe.

Après une semaine passée à l'entrainement, un luxe quand on connait le calendrier chargé de l'ASVEL, l'objectif est de "faire un gros match contre le Real, sans oublier tous les matchs qui arrivent", a nuancé Morgan Belnou. L'assistant coach, qui a pris la relève de TJ Parker, bloqué du dos, s'attend à "un match compliqué" face à une équipe aux "ambitions élevées".

"Il faudra pendre cette rencontre par le bon bout, et ne pas rater l'entame. On pourra ensuite imposer notre impact physique en plus de notre socle défensif", a analysé celui qui travaille en adéquation avec TJ Parker.

Si tous les regards sont focalisés sur la rencontre européenne de ce vendredi soir, l'ASVEL gardera dans un coin de sa tête le choc face à Strasbourg qui se profile dimanche. "C'est le match le plus important car on sait qu'on a pris du retard en Betclic Elite", a affirmé Morgan Belnou.