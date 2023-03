Ils veulent être consultés sur la fusion Oullins-Pierre-Bénite : une centaine de riverains manifestent

En marge du conseil municipal durant lequel le projet de fusion avec Pierre-Bénite allait enfin être présenté aux élus, deux semaines après sa fuite dans la presse, la manifestation citoyenne était claire sur ce qui était réclamé.

"Fusion sans concertation=conspiration", "Pierre-Bénite, Oullins-Maudite. Non aux jours Moroges" ou encore "On ne joue pas au Monopoly avec nos villes" avaient été inscrits sur les pancartes des riverains en colère, mécontents de ne pas avoir été informés ni consultés sur la décision de Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge de fusionner leurs deux communes au 1er janvier 2024.

"L'apprendre comme ça, dans le journal, on a cru à une blague. C'est violent même !", peste Cassandre, la quarantaine.

Dans la foule, on retrouve évidemment ces nouveaux habitants d’Oullins. Ceux qui ressemblent à des Lyonnais, qui eux-mêmes ressemblent à d’anciens Parisiens. Ce sont eux qui auraient effrayé les Républicains, persuadés qu’Oullins passerait à gauche en 2026. Mais finalement, ce sont surtout des seniors qui composaient le gros des manifestants rassemblés place Roger-Salengro. Le jour et l’horaire expliquent probablement la différence abyssale entre la participation de ce jeudi et les 1400 signatures récoltées sur la pétition en ligne.

Manifestation festive à Oullins en marge du conseil municipal pour réclamer un référendum sur le projet de #fusion avec Pierre-Bénite pic.twitter.com/QT54reFyvO — Lyon Mag (@lyonmag) March 2, 2023

Jean-Charles Kohlhaas, le principal perdant politique de cette fusion, est venu prendre la température avant de filer au conseil municipal. Le vice-président écologiste de la Métropole de Lyon, qui ambitionnait de rafler la mairie oullinoise au prochain coup, mettait un point d’honneur à faire savoir qu’il n’avait aucune influence sur le mouvement de ce jeudi.

D’ailleurs, le collectif organisateur réfléchit à une manifestation de plus grande ampleur dans les rues de la commune. Toujours dans le but d’obtenir qu’on leur demande leur avis sur cette union, et pas simplement sur le gentilé ou la couleur du futur logo.