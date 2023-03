Réforme des retraites : entre 25 000 et 50 000 manifestants à Lyon, de nombreuses dégradations de black blocs sur le parcours

Si la mobilisation du cortège lyonnais est encore inconnue, on peut déjà dire que c'est la manifestation la plus violente depuis le début de la contestation.

La faute à un groupe de black blocs en tête de cortège qui a réalisé plusieurs dégradations entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Des banques et des agences d'intérim ont ainsi été ciblées, des panneaux publicitaires et des containers ont été incendiés sur le parcours à hauteur de la station de métro Saxe-Gambetta.

Les forces de l'ordre ont ainsi répliqué par des charges et des tirs de gaz lacrymogène. Elles étaient aussi victimes en retour de jets de projectiles.

En arrivant sur la rue de la Barre, le groupe de casseurs a été accueilli par le canon lanceur d'eau, qui a été utilisé à plusieurs reprises.

Des dégradations qui ont été dénoncées par l'adjointe au maire de Lyon chargée du Commerce, Camille Augey : "Je condamne avec la plus grande fermeté les dégradations qui ont visé des commerces lors de la manifestation. La violence, quelle que soit sa forme, n'a pas sa place. Les manifestations doivent rester des temps bon enfant et familiaux !"

Selon la préfecture, ce sont 25 000 personnes qui ont défilé ce mardi dans les rues de Lyon contre la réforme des retraites actuellement étudiée par le Sénat. Les syndicats eux annoncent le double : plus de 50 000 manifestants. Une participation qui ressemble à celle de la deuxième manifestation du 31 janvier dernier. Mais c'est moins que ce qui est annoncé par les organisateurs de la manifestation à Grenoble qui revendiquent 53 000 personnes.

Nouvelles dégradations sur une banque et échanges tendus avec les forces de l’ordre à #Lyon.

Du gaz lacrymogène est utilisé pour disperser la foule.#manifestation7mars #ReformedesRetraite pic.twitter.com/BTSUZB5RUT — Lyon Mag (@lyonmag) March 7, 2023