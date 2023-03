Photos de cadavres diffusées à Lyon : l’employée de l’hôpital de la Croix-Rousse interpellée

Ce mardi, la presse lyonnaise relayait les premières informations d’une sombre affaire qui mettait en cause une employée de l’hôpital de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon. La femme, qui occupait un poste toujours inconnu à cette heure, est soupçonnée d’avoir pris des cadavres de la morgue en photos et vidéos avant de les publier sur les réseaux sociaux notamment SnapChat et Instagram. Parmi les clichés, on découvrait des personnes âgées mais aussi des nouveau-nés...

Mais d’après nos informations, l’enquête vient de rebondir avec un nouveau suspect dans le dossier : l’ancien compagnon de la femme âgée de 28 ans. D’après les déclarations de la mise en cause à son ex-employeur lors d’une convocation, c’est son ex-compagnon qui serait à l’origine des publications sur les réseaux sociaux. Toujours selon la suspecte, suspendue depuis, c’est encore ce dernier qui l’aurait forcé à prendre ces macabres clichés dans des circonstances encore inconnues.

La femme a été interpellée dans le Rhône ce mardi soir, son domicile perquisitionné. Plusieurs objets ont été saisis selon une source proche du dossier. L’enquête se poursuit.

J.D.