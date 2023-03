La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 10 millions d’euros dans la filière viticole

Plus de 10,5 millions d’euros seront versés entre 2023 et 2027, ce qui représente approximativement 2,2 millions d’euros par an.

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes explique avoir quatre objectifs principaux avec cette aide dont l’animation de la filière régionale, l’adaptation des productions aux enjeux climatiques et sociétaux, le développement de l’œnotourisme ainsi que la conquête de nouveaux marchés.

De plus, avec la nouvelle programmation des fonds européens agricoles pour le développement rural (FEADER), la Région renouvelle également l’ensemble de ses plans pour les branches régionales. Ainsi, environ 90 millions d’euros vont être déboursés sur 21 filières jusqu’en 2027.

Là aussi, ces secteurs sont répartis en quatre familles, à savoir les branches végétales et animales, les plans transversaux et les plans locaux.

La collectivité présidée par Laurent Wauquiez veut mettre l’accent sur les enjeux climatiques puisque 30% du budget des plans sera consacré à "l’adaptation aux changements climatiques".

Dans le Rhône, le Beaujolais est tout particulièrement concerné.

Dès aujourd’hui, les professionnels du secteur peuvent effectuer les demandes d’aides sur le site de la Région.