Challenge européen : le LOU renverse le Stade Français à Paris (24-41)

Le LOU Rugby, tenant du titre, se déplaçait chez le Stade Français.

Après un échange d’amabilités avec une pénalité chacun, les locaux inscrivaient un premier essai de pénalité (10-3). Tacite Veredamu écopait alors d’un carton jaune.

A la mi-temps, le LOU avait presque fait son retard grâce aux pénalités de Lima Sopoaga (10-9).

Mais le retour des vestiaires était catastrophique pour les troupes de Xavier Garbajosa qui encaissaient en 10 minutes deux pénalités et un essai de Théo Dachary (21-9).

La situation se compliquait avec la sortie sur blessure de Davit Niniashvili à la 51e minute. Un vrai coup dur pour la fin de la saison.

Étonnamment, c’est une fois au fond du trou que Lyon a relevé la tête pour de bon. Un essai de pénalité à la 51e suivi par un essai de Baptiste Couilloud six minutes plus tard donnait l’avantage aux Rouge et Noir pour la première fois (21-23).

Si le Stade Français repassait temporairement devant, le LOU se déchaînait ensuite avec deux nouveaux essais signés Guillaume Marchand et Ethan Dumortier. A Jean Bouin, victoire finale (24-41).

Avec cette belle victoire, Lyon file en quart de finale de la Challenge Cup et retrouvera Toulon, tombeur des Cheetahs, samedi prochain à Mayol.