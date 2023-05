Lyon : manifestation des infirmiers libéraux ce vendredi

Toute la profession se mobilise. À Lyon, une manifestation des infirmiers libéraux aura lieu sur la place des Terreaux à partir de 21 heures. Ils passeront par les quais pour se rendre sur la place Bellecour.

Ils manifestent pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de reconnaissance. Un collectif, Libéraux en colère, est né en décembre 2022 suite au mécontentement de la profession. "Notre mouvement a rassemblé plus de 5000 membres en France en 15 jours", signale le collectif sur son site.

Les infirmiers réclament notamment une revalorisation de leurs rémunérations et la fin de la dégressivité des tarifs. C’est-à-dire que tous les actes soient rémunérés à taux plein et non à 50% pour le second acte.

Ils souhaitent également une meilleure reconnaissance de leur profession. Leurs indemnités kilométriques s’élèvent à 2.50€ contre 4€ pour les kinés et de 10 à 43.5€ pour les médecins libéraux.

Ils déplorent aussi le départ à la retraite qui s’éloigne face à la pénibilité de leur travail. "L’espérance de vie d’une infirmière est diminuée de 7 ans par rapport aux autres personnes de notre pays", signale le collectif dans une pétition aujourd’hui signée par 111 386 personnes.

Les étudiants également mobilisés à Lyon

C’est devant l’école Rockefeller, sur la place d'Arsonval du 3ᵉ arrondissement de Lyon, que les étudiants ont prévu de réaliser un sit-in. Ils ont été appelés à manifester par la Fédération des étudiants en soins infirmiers de Lyon 1 (FESIL).

Ces derniers dénoncent leurs conditions de vie et de formation avec des stages qui sont parfois loin de leur école, sans aide au logement, avec des conditions de travail encore déplorables. Une vidéo de témoignages circule. Elle a fait plus de 160 000 vues.