Trafic SNCF interrompu entre Lyon et Vienne, reprise espérée ce mardi soir 

Selon la SNCF, la circulation des trains est interrompue depuis le début de la matinée entre Chasse-sur-Rhône, à côté de Lyon, et Estressin à Vienne. En cause, « un obstacle sur les voies » sans plus de détail. Une équipe technique est à l’œuvre. Certains trains circulent jusqu'à Saint-Rambert, puis sont détournés jusqu'à Chasse-sur-Rhône précise la SNCF. De plus, les trains circulent entre Villefranche-sur-Saône et Lyon.

Des cars de substitution ont été commandés puisqu’aucune reprise de la circulation n’est pour le moment prévue avant 20h ce mardi soir.

🚦#FlashinfoTERAURA 7h : la circulation est toujours interrompue entre Chasse sur Rhône et Estressin à cause d'un obstacle sur les voies. Les trains circulent tout de même entre Villefranche et Lyon.

On compte également des ralentissements entre Saint Etienne et Roanne. pic.twitter.com/QdDL8EeRC8 — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 16, 2023