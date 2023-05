Face à Bayonne, le LOU Rugby rêve de phases finales

Les Lyonnais reçoivent Bayonne ce dimanche à 21h05 au Matmut Stadium de Gerland pour le dernier match de la saison régulière. Avec l'objectif de se qualifier pour les phases finales du Top 14 que les Rouge et Noir n'ont plus accrochées depuis 2019. "Il y a une sorte d'excitation. On sait que ce match couperet sera très intense. On ressent un petit stress qui va se transformer en émulation", a confié Jonathan Pélissié en conférence de presse d'avant-match. Avant de prévenir : "Il ne faut pas jouer la rencontre avant dimanche, mais on a assez d'expérience pour ne pas faire cette erreur".

Une chose est sûre pour Xavier Garbajosa. Le match sera "âpre et très disputé" : "Ils vont venir avec beaucoup d'intentions. Ce sera un match relevé et engagé. Les joueurs sont conscients de la mission qui les attend. Il faudra bien commencer et mettre en place notre jeu pour continuer à croire en nos rêves", a prévenu l'entraineur lyonnais, qui n'entend pas rajouter de la pression sur les épaules de ses hommes.

Car Bayonne, surprenant promu qui peut aussi prétendre aux phases finales, ne viendra pas en touriste : "Je me méfie de ces équipes qui ont déjà réussi leur saison et qui viennent chez nous sans pression. Il va falloir prendre ce match-là dans le bon ordre", analyse Pélissié.

Autrement dit, ne pas reproduire l'entame ratée d'il y a quinze jours au Stade Français. Le LOU rugby devra donc être constant pendant 80 minutes pour rester dans le Top 6 et "valider le travail effectuer par le club depuis plusieurs années", comme l'a souligné Garbajosa.

Plusieurs scénarios seront possibles pour se qualifier pour le match de barrage des phases finales. Le LOU doit gagner ou faire match nul. Mais une défaite ne serait pas synonyme de déroute. Il faudra cependant sortir la calculette : en cas de défaite, Lyon devra obtenir le bonus défensif mais ne pas lâcher le bonus offensif.

En tout cas, les supporters ne s'y sont pas trompés. Le Matmut Stadium devrait faire le plein pour cette rencontre à enjeu.

F.L.