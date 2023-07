Je ne suis pas content - Emeutes

Des émeutiers se sont attaqués à un tramway et des barricades étaient montées sur les routes. Sur le trajet, j’ai vu des centaines d’habitants en galère partis pour une demi-heure de marche, la punition collective était en place.

Mais seuls les habitants étaient sanctionnés.

Où étaient les politiques ? Les décideurs et autres grands fonctionnaires qui en 40 ans de politique de la ville, ont transformé des quartiers en difficultés en quartiers en plus grande difficultés sans mixité sociale ni ethnique avec un cocktail délinquance et religiosité qui s’accommode facilement l’un de l’autre.

La nouveauté par rapport aux émeutes de 2005, c’est la contagion des heurts, les secteurs habituels Minguettes, Mas du Taureau, Rillieux-la-Pape sont bien sûr au rendez-vous, mais concurrencés aujourd'hui par Lyon, Villeurbanne, Décines et autres repères de CSP +.

J’aurais pu faire le lien avec l’arrivée des écologistes au pouvoir sur la Métropole et les accusations de laxisme qui les devancent.

Mais la liste des villes en France touchées représente toute la panoplie des partis politiques de droite comme de gauche.

Pour Emmanuel Macron, les réseaux sociaux et les jeux vidéo sont les responsables. Ce ne sont hélas que des compléments à la décivilisation qui touche la France dans son ensemble, Le non-respect à l’autorité, comme aux politiques, aux professeurs et personnel de santés ne sont que les symptômes de la maladie.

Les causes sont multiples, les politiques ne démissionnent plus quand on les attrape les deux mains dans le pot de confiture – Marlène Schiappa et Eric Dupond-Moretti vous saluent-, la police couvre les exactions de ses membres même les plus graves et chaque jour ont apprend que nos stars de cinéma et de télévisions ont eu des comportements repréhensibles depuis des années couverts par leur pairs.

La culture urbaine née dans les ghettos pour apporter émancipations et développement de soi, aujourd'hui ne porte qu’un idéal de luxure et des recettes pour réussir sa vie de délinquance.

Les agences gouvernementales comme l’Anru et les HLM biberonnés aux aides publiques ne font qu’empiler les plus pauvres les uns sur les autres et financer les associations proches des maires sans aucune réussite sur le terrain hormis faire réélire le baron du coin.

Les politiques éducatives finissent par rendre le problème insoluble, la carte scolaire empêche toute altérité et condamne des millions d’enfants à ne connaitre que les murs de leurs quartiers.

Hélas aujourd'hui je n’entends aucun décideur apporter des solutions efficaces. Les temps que nous vivons devraient, comme le réchauffement climatique, être notre avenir.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux,

Trésorier de l'association No Ghetto