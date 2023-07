LOU Rugby : Fabien Gengenbacher, "le manager qui n'a jamais managé en Top 14"

Trois semaines après sa nomination, Fabien Gengenbacher a rencontré ses joueurs pour une première réunion de rentrer. L'ancien entraineur de Grenoble a rapidement enfilé sa tenue du LOU pour entrer pleinement dans une "nouvelle étape" de sa carrière. "A Grenoble, j'étais le manager qui n'avait jamais managé. Ici, je suis le manager qui n'a jamais managé en Top 14. Mais j'ai une philosophie de vie. Je suis en apprentissage constant", a confié le nouveau directeur sportif.

Un poste justifié par sa "connaissance du tissu local", précise Yann Roubert, qui était au côté de Fabien Gengenbacher pour sa première conférence de presse. "On voulait quelque chose qui soit conforme au modèle lyonnais. On connait l'importance qu'il attache aux jeunes et à la formation. Il va savoir capitaliser sur ce terroir fertile de rugby présent dans la région", a détaillé le président du LOU Rugby pour qui cette nomination respecte "l'ADN lyonnais" dans lequel "les institutions et les individus grandissent ensemble". "Il s'agira aussi d'améliorer la communication et la sérénité", après l'épisode Xavier Garbajosa.

Après l'éviction de l'ancien Toulousain, pas de grande révolution en vue, assure-t-on au club. "J'ai la volonté de rester dans la continuité de ce qui a été fait. L'identité de jeu est déjà présente. Le LOU est le club qui a marqué le plus d'essais. J'ai donc la volonté que l'équipe continue de produire du jeu offensif de qualité tout en gagnant en constance", explique Fabien Gengenbacher, qui entrera dans le grand bain le week-end du 19 août.

Malgré un calendrier compliqué pour les Lyonnais, qui débuteront par la réception de Toulon avant d'enchainer avec deux déplacements à La Rochelle et à Pau, le nouveau coach a pour "objectif de bien démarrer la saison". "La dynamique de groupe passe par la victoire", assène celui qui devra se passer de 12 internationaux en raison du Mondial, sans pour autant fixer d'objectif de fin de saison.

Vainqueur du Challenge européen en 2022 et quart de finaliste du Top 14 cette année, le LOU affiche toutefois ses ambitions. Ces résultats "ne sont pas un aboutissement mais bien le début d'une nouvelle ère", a conclu Yann Roubert.

F.L.