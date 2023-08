Lyon mérite des trains de nuit !

Cela reste pourtant une arme majeure de désenclavement des territoires. Et à l'heure du réchauffement climatique, c'est un enjeu crucial pour décarboner notre territoire qui a émis l'an passée 408 millions de tonnes de CO2. Ceci alors que, comme l'a récemment démontré Libération, la SNCF connaît un fonctionnement tarifaire de plus en plus étrange et coûteux.

Une Missive déçue de la part des élus lyonnais de la majorité municipale et métropolitaine

Dans notre métropole, une missive à destination du Ministre Délégué chargé des Transports, Monsieur Clément Beaune, et du duo politique de Lyon, Grégory Doucet, Maire de Lyon et Bruno Bernard, Président de la Métropole, témoigne. La lettre met en lumière la profonde déception des élus lyonnais face à la mise à l'écart de leur ville dans les projets de train de nuit. Ils décrient un projet de développement trop parisien, négligeant l'importance des lignes transversales et du potentiel du train nocturne, notamment entre Lyon et l'Ouest de la France.

Les Trains d'Équilibre du Territoire (TET)

Les Trains d'Équilibre du Territoire (TET), annoncés en 2021 après avoir été abandonnés en 2016 par Manuel Valls, visaient à remettre sur les rails des lignes de nuit reliant Lyon à la Bretagne et au Sud-Ouest. Potentiellement amorcées à Genève (où les socialistes genevois du PSVG font activement campagne en ce sens) et Bourg-Saint-Maurice en hiver, ces lignes devaient permettre d'accéder à Nantes, Vannes, Lorient, Quimper, Toulouse, Agen, Bordeaux. Un projet ambitieux prévoyant l'acquisition de 600 voitures pour des trains de nuit modulables en fonction des saisons.

Les Attentes de Lyon et sa métropole

Les attentes étaient fortes à Lyon, où le retour des trains de nuit avait suscité un écho retentissant afin de contribuer à décarboner nos transports. Ces trains, qui devaient être les symboles de l'ambition écologique du gouvernement, sont en adéquation avec les attentes de la "génération climat" (à relativiser, n'en déplaise à EELV, les plus jeunes des adultes français sont à la fois ceux qui parlent le plus d’écologie mais aussi ceux qui pratiquent le plus les voyages à forte émission carbone, à égalité avec les boomers) soucieuse de réduire son empreinte sans pour autant renoncer à l'efficacité du voyage. Et puis voyez la Culture : depuis Lyon il est tout autant difficile ce week-end de se rendre aux excellents Reggae Sun Ska Festival et Sylak. Reste le Nomade Reggae Festival, qui ne nécessite pas d'avion ou de voiture obligatoire, faute de desserte correcte par train.

Le Plan du Ministre Beaune

Cependant, le plan présenté par le Ministre Beaune en décembre 2022 a supprimé l’espoir de ces deux lignes et réduit à 300 le nombre de voitures commandées. Une décision qui laisse un goût amer aux élus lyonnais, qui voient en cette orientation une occasion manquée de rectifier le déficit abyssal de lignes transversales entre les régions. Il est particulièrement important de noter que le projet de coopérative de train Railcoop, qui vise à établir une liaison entre Lyon et Bordeaux, rencontre de grandes difficultés. Entre les problèmes avec des banques réticentes, le népotisme au sein de la gouvernance et divers obstacles, le projet est en grande difficulté.

La Suppression du Statut des Travailleurs du Rail

Ajoutez à cela la décision de supprimer le statut des travailleurs du rail, préconisée au gouvernement par le cabinet McKinsey, suppression qui rend désormais très difficile le recrutement de personnel roulant à la SNCF, on peut douter de la réelle volonté gouvernementale de relancer le train de nuit, pourtant écologique et économique. Et quand on y rajoute, comme l’affirment les socialistes Renaud Jacquin, Renaud Lagrave Audrey Gatian, Dominique Barjou et Gaston Laval, que l’Etat ne fournit pas de moyens pour la rénovation du réseau, il y a encore de quoi douter davantage.

La Révolution des Mobilités

Pourtant, la révolution des mobilités est en marche, et les chiffres le confirment : en Auvergne-Rhône-Alpes, comme l’a indiqué la Région présidée par Laurent Wauquiez, le nombre de voyageurs occasionnels des TER en 2022 est supérieur de 34% à celui de 2021 et de 25% à celui de 2019. Ces tendances, combinées à l'augmentation de 10 à 20% de l'usage du vélo chaque année à Lyon, montrent une véritable prise de conscience de la nécessité de voyager plus proprement.

Donnez-nous des trains de nuit. Lyon le mérite.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier