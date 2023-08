La Rochelle-LOU : Lyon connait sa première défaite (35-14)

Ce samedi après-midi, l'air d'Angers a moins bien réussi aux joueurs de Fabien Gengenbacher. Face à La Rochelle, cette 2e journée de Top 14 délocalisée au stade Raymond-Kopa a tourné en faveur des "locaux".

Le premier essai était pourtant lyonnais. Xavier Mignot, déjà efficace contre Toulon, aplatissait le ballon à la 12e minute et voyait son essai transformé par Fletcher Smith (3-7).

Cela provoquait un sursaut d'orgueil chez La Rochelle qui enclenchait le rouleau compresseur : deux essais étaient inscrits, ainsi qu'une pénalité pour reprendre l'avantage à la mi-temps (18-7).

En seconde période, malgré les multiples changements et un second essai de Xavier Mignot à la 58e, les Rouge et Noir étaient balayés. Joel Kpoku écopait même d'un carton jaune en fin de rencontre.

En encaissant 4 essais, dont trois en seulement 30 minutes, le LOU ne s'est pas donné les moyens d'exister et s'incline (35-14).

Rendez-vous samedi prochain à Pau pour la 3e journée de championnat.