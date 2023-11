Pour Laurent Wauquiez, "la destruction du Hamas" pourra ramener la paix avec Israël

Publiée ce dimanche dans La Tribune, elle révèle la position du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le conflit israélo-palestinien. Et sans surprise, il n'est pas sur la même ligne que la France Insoumise dont il fustige les sorties.

Pour Laurent Wauquiez, "la destruction du Hamas est une condition de paix (...) de la même manière que l'éradication du nazisme était le préalable d'une paix durable avec une Allemagne reconstruite".

Des mots forts mais qui s'expliquent selon lui par le fait que "devant la barbarie totalitaire, le péril se niche alors dans les demi-teintes, l'entre-deux ou la volonté de tout ménager".

Prenant le contrepied de ceux qu'il nomme les "collaborateurs qui se prennent pour des antifascistes", Laurent Wauquiez estime que "l'équivalence de la souffrance des victimes n'induit pas une équivalence de la culpabilité des 'combattants'. Non, tous les 'combattants' ne se valent pas. Le Hamas est une milice islamo-terroriste visant à exterminer la présence juive au Proche-Orient et appelant au djihad mondial contre l'Occident ; Israël est une démocratie où les élections et l'expression sont libres".

Et de conclure avec un appel qui sonne comme une promesse présidentielle : "Combattre le terrorisme et l'islamisme, c'est aussi protéger les musulmans. Le positionnement géopolitique de la France, qui reste attendu, ne doit pas se bâtir dans l'improvisation ou la communication sensationnelle. Nous avons à rester fidèles à notre histoire et à demeurer une force d'équilibre, une passerelle entre les peuples. Sans jamais nous prendre pour le Bien absolu, nous devons aussi voir et combattre le mal lorsqu'il se manifeste. C'est le sens du combat contre la pire barbarie du XXIe siècle : la barbarie islamiste qu'il nous faudra vaincre, comme nous avons abattu au XXe siècle les barbaries nazie et staliniste. C'est le combat de notre temps".